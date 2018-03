Nieuwe bestelwagen voor uitleendienst gemeente 07 maart 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft een nieuwe bestelwagen gekocht en in gebruik genomen. Het voertuig zal ingezet worden voor de gemeentelijke uitleendienst.





"Hiermee kan ons personeel vanaf nu comfortabel podiumelementen, tafels, stoelen en technische installaties in- en uitladen en vervoeren, onder andere naar verenigingen die voor activiteiten dat materiaal nodig hebben", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld).





Geen gas

Hoewel de gemeente in eerste instantie een nieuw voertuig op gas wilde kopen, om milieuvriendelijker te zijn, is het dat toch niet geworden.





"Deze optie bleek onmogelijk", zegt burgemeester Saeys. "De laadvloer van de bestelwagen zou dan te hoog liggen en dus niet praktisch zijn voor laden van materiaal. Daarom is het toch een voertuig op benzine geworden."





De nieuwe bestelwagen kost 36.400 euro. Eén chauffeur en twee passagiers kunnen erin plaatsnemen.





