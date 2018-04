Nieuw plan voor Cruyveld 16 april 2018

Het gemeentebestuur laat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Cruyveld opmaken. Het RUP zal bepalen welke bestemmingen er in de toekomst mogelijk zijn en hoe het gebied ingericht en beheerd moet worden. Een startnota is momenteel klaar en die ligt ter inzage in het administratief centrum van Lebbeke. Iedereen kan het ontwerp daar inkijken. Een openbaar onderzoek loopt tot en met maandag 28 mei. In deze periode kunnen bewoners schriftelijk reacties, opmerkingen en bezwaren indienen. (DND)