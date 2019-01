Nieuw bestuur voor N-VA Nele Dooms

08 januari 2019

De N-VA van Lebbeke heeft een nieuw bestuur. De verschuivingen komen er na het verkiezingsresultaat van de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Lebbeke waarbij N-VA in de meerderheidscoalitie terecht kwam. Daardoor moest het bestuur enigszins aangepast worden. Guy Van Keer is aangeduid als voorzitter van de Lebbeekse afdeling. Op professioneel vlak is hij stafmedewerker bij een financiële instelling. Ondervoorzitter van de Lebbeekse N-VA is Klaas De Smedt. Als secretaris is Sofie Cooreman aangesteld en als penningmeester Hugo De Mol. N-VA behaalde bij de jongste verkiezingen 26,9 procent van de stemmen. Dat was het beste resultaat binnen de tien gemeenten van het arrondissement Dendermonde. De partij heeft in de gemeenteraad zeven raadsleden en in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst twee. De gemeenteraad telt met Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Nele Bosman en Peter Huyck vier ervaren verkozenen en met Reinout De Mol, Evy Van Ransbeeck en Bo Macharis drie nieuwkomers.

