Nieuw bestuur voor Groen Nele Dooms

26 november 2018

Groen Lebbeke heeft een nieuw bestuur. Met de positieve resultaten die de partij bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen boekte, kiest het voor een doorstart. Daarbij werd een nieuw bestuur met een nieuwe voorzitter aangeduid. Kersvers voorzitter is Tim Pollet (36) uit Wieze, vader van twee kinderen. Pollet is Senior Buyer bij Infrabel en hij nam dit jaar voor het eerst deel aan de verkiezingen. Zijn politieke interesses liggen voornamelijk bij mobiliteit, verkeersveiligheid, klimaat en energie. “We beschikken binnen onze nieuwe ploeg over een netwerk met heel wat expertise en know-how op verschillende domeinen”, zegt Pollet. “Dat netwerk zullen we aanspreken om onze mandatarissen inhoudelijk te ondersteunen en om de zichtbaarheid van Groen in Lebbeke vergroten.” Het nieuwe bestuur plant alvast een deelname op zondag 2 december aan de Klimaatmars van Claim the Climate in Brussel. “We nodigen alle geïnteresseerde Lebbekenaars uit om mee te komen”, zegt toekomstig schepen Mike Torck. “Afspraak om 10.40 uur aan het station van Lebbeke.”