Nieuw asfalt voor verschillende straten 12 juni 2018

02u32 0

Verschillende straten in Lebbeke krijgen een nieuwe asfaltlaag. De aannemer start deze week met de asfalteringswerken. Het gaat om de Korte Breestraat, de Baardegemstraat en de Pollepelstraat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. In een eerste fase, tot 22 juni, zijn de Korte Breestraat en het stuk van de Baardegemsestraat, vanaf de Torrestraat tot de Korte Minnestraat aan de beurt. Tussen 2 juli en 13 juli neemt de aannemer de Pollepelstraat, het andere deel van de Baardegemsestraat, een stuk van de Korte Breestraat en de Brusselsesteenweg onder handen. Chauffeurs moeten omrijden. Er is een wegomleiding uitgestippeld via de Brusselsesteenweg, Hof-ter-Varentstraat, Aalstersestraat, Hoeksken, Rooien, Langeroot, Eerdegemstraat, J.F. Vonkstraat en Seepscherf. (DND)