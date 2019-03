Nic Balthazar in Biekorf over klimaatverandering Nele Dooms

11 maart 2019

Nic Balthazar, filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist, komt langs in Lebbeke. Op vraag van Groen Lebbeke zal hij op woensdag 13 maart een interactieve lezing rond ‘Verander de klimaatverandering’ geven. Balthazar komt uitleggen waarom hij zich zoveel zorgen maakt over het klimaat en vertelt over oplossingen voor een lokaal klimaatbeleid. Naast de lezing zal er ook een klimaatmarkt plaatsvinden, waar mensen kunnen kennismaken met lokale organisaties die al klimaatvriendelijke initiatieven nemen. Onder andere verenigingen Eva, Tarra & Wallabieke, Staveshof, Woonder, Cozycar, Denderstroom, Velt en Natuurpunt zullen van de partij zijn. De lezing start om 20 uur. De klimaatmarkt begint al om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Terraszaal van cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke.