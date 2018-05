Neos viert 25-jarig bestaan 30 mei 2018

Memorabel moment voor Neos Lebbeke, de vereniging voor ondernemende senioren. Die bestaat 25-jaar. Om dat te vieren verzamelden de leden in het Kasteel van Lebbeke voor een academische zitting met muziek van de Folk-klas van de Lebbeekse Muziekacademie, een receptie en een feestmenu. The Hitcrackers zorgden voor livemuziek.





"De dansvloer bleef niet leeg", zegt Roland Van den Borre van Neos Lebbeke. "Met meer dan 130 leden, zijn we ook een heel actieve club. Petanquen , fietsen, wandelen en zwemmen staan wekelijks op de agenda. Maar er vinden ook uitstappen, museumbezoeken, culturele activiteiten en reizen plaats."





(DND)