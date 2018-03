Neos op wandel 24 maart 2018

Neos Lebbeke, de vereniging voor ondernemende senioren, organiseert op dinsdag 27 maart een daguitstap voor wandelaars. De wandeldag vindt plaats in de buurt van de Nederlandse grens, aan De Klinge. Het vertrek is voorzien om 10 uur. De deelnemers verzamelen aan cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Wie meegaat, brengt best een picknick mee. Ook niet-leden zijn welkom. Info en inschrijvingen: 052/35.86.15. (DND)