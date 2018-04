Neos naar Floralia 10 april 2018

Neos Lebbeke, de vereniging van ondernemende senioren, plant op donderdag 12 april een uitstap naar de Floralia in Brussel. Het gezelschap reist met de bus. In de voormiddag staat een bezoek aan het Streekproductenmuseum in Halle op het programma. Na het middagmaal gaat het richting Floralia Brussels in het kasteelpark van Groot-Bijgaarden. Het vertrek is voorzien om 8.30 uur aan het Administratief Centrum van Lebbeke. Ook niet-leden zijn welkom als kennismaking met de vereniging. Info en inschrijvingen: 0474/37.05.38 of via verheyden.paul@skynet.be. (DND)