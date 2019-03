Neos informeert over successierechten Nele Dooms

11 maart 2019

Neos Lebbeke, de vereniging voor ondernemende senioren, organiseert op donderdag 14 maart een informatiesessie over successierechten en volmachten. Gastspreker van dienst is notaris Caroline De Herdt. Die zal meer duidelijkheid geven over de regelmatig wisselende wetgeving rond dit thema. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bovenzaal van de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang bedraagt 3 euro.