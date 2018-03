Natuurpunt op Spechtentocht 22 maart 2018

Natuurvereniging Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert op zaterdag 24 maart een daguitstap. 'Spechtentocht' leidt de deelnemers naar het Zoniënwoud, om daar grote bonte specht, middelste specht, kleine bonte specht, groene specht, zwarte specht en grijskopspecht te spotten. Er is ook aandacht voor andere vogels en de eerste trekkers uit het Zuiden. Het vertrek voor de uitstap is voorzien om 6.30 uur. De deelnemers verzamelen aan het Administratief Centrum van Lebbeke, aan de Flor Hofmanslaan. Wie meegaat, brengt best picknick, verrekijker, telescoop, aangepaste kledij en schoeisel mee. Iedereen is welkom. Info: johan.helpers@scarlet.be. (DND)