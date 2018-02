Natuurpunt op daguitstap 24 februari 2018

Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch organiseert op zaterdag 24 februari een daguitstap. De natuurliefhebbers trekken naar het Meetjesland en Klemskerke. Het gebied met zijn kreken, kanalen, pittoreske dorpjes en landbouwgebieden is een belangrijk gebied voor vogels om te overwinteren. In Klemskerke is er grote kans om in de landbouwgebieden en weiden nog andere vogels te spotten. De daguitstap is ideaal om kennis van eenden, ganzen, zwanen en andere vogels op te frissen. De deelnemers verzamelen om 7.30 uur aan het Administratief Centrum van Lebbeke, aan de Flor Hofmanslaan. Wie mee gaat, brengt best picknick, verrekijker, telescoop, aangepaste kledij en schoeisel mee. Iedereen is welkom. Info:





karl.van.lierde@gmail.com. (DND)