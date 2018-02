Natuurliefhebbers op vogeltelling 14 februari 2018

02u52 0

De vogelwerkgroep van Natuurpunt 's Heerenbosch organiseert op zaterdag 17 februari een watervogeltelling. Bedoeling is om tijdens een wandeling alle vogels langs de Dender te tellen. De deelnemers verzamelen hiervoor om 14 uur aan de Wiezebrug. Dat is de brug over de Dender tussen Wieze en Gijzegem, aan de Roland Monteynestraat in Gijzegem. De tocht duurt ongeveer drie uur. Op 17 maart volgt nog een gelijkaardige vogeltelling. Ook in Vlassenbroek in Baasrode zijn er overigens tellingen voorzien. Daar vinden ze plaats op zondagen 25 februari en 25 maart. Deelnemers hiervoor verzamelen telkens om 8 uur aan de kerk van Vlassenbroek. Info: karl.van.lierde@gmail.com. (DND)