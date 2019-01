Natuurliefhebbers bereiden paddentrek voor Nele Dooms

28 januari 2019

12u45 0

Zo weinig mogelijk doodgereden padden en kikkers op de weg in de buurt van de Rooien in Wieze. Dat is het opzet van een groep natuurliefhebbers. Met steun van de gemeente Lebbeke en natuurvereniging Natuurpunt bereiden ze de jaarlijkse paddentrek voor. “In de wegbermen langs de Langeroot en Rooien graven we een hele resem emmers in”, zegt Vincent De Wolf, één van de stuwende krachten achter het initiatief. “Daar komen de padden in terecht voor ze het wegdek kunnen bereiken. De diertjes worden dan manueel de straat over gedragen, zodat ze geen verkeersslachtoffers worden.” De voorbereidingen zijn nu nodig, want de jaarlijkse paddentrek komt binnenkort op gang. “Hoewel we nu nog even in een koudegolf zitten, zullen er snel padden en kikkers beginnen aan hun trektocht naar de poelen”, zegt De Wolf. “Als het kwik stijgt tot 10 graden Celcius is het zover. Tegen dan moeten we helemaal klaar zijn.” Padden en kikkers maken elk jaar een tocht naar een nabij gelegen poel om zich daar voort te planten. Eens gepaard, wagen ze ook nog eens de terugtocht. “We gaan er volledig voor om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk diertjes dit overleven”, klinkt het bij de natuurliefhebbers. “Vorig jaar bijvoorbeeld hielpen we zo 256 beestjes de straat over.”