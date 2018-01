Nathalie Meskens in Biekorf 02u53 0

Lebbeke krijgt Nathalie Meskens op bezoek. De artieste brengt op zaterdag 13 januari haar show 'Meskens in Motown'. Nathalie en haar tien muzikanten brengen de muziek van toen opnieuw tot leven en nemen het publiek mee in dit stomend muzikaal programma met de allergrootste Motownhits. 'Meskens in Motown' is een opzwepende show die tegelijk plaats maakt voor intieme en prachtig ingetogen nummers. Het leverde al tal van uitverkochte zalen op en nu is het de beurt aan Lebbeke. De show begint om 20 uur. Wie een portie wervelende nostalgie ziet zitten, kan terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 12,5 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be. (DND)