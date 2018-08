Naar de Gemeenteschool gaan, moet pak verkeersveiliger worden Proefproject met eenrichtingsverkeer en extra toegangspoort voor voetgangers Koen Baten

06 augustus 2018

14u00 2 Lebbeke Lebbeke start midden deze maand een proefperiode met ingrepen die de omgeving van de Gemeenteschool veiliger moeten maken. Zo wordt er een extra deel eenrichtingsverkeer ingevoerd en komt er een toegangspoort voor voetgangers, te bereiken via het kerkhof. "Op deze manier zal er minder verkeer op straat zijn", zegt burgemeester Francois Saeys.

De veiligheid in de schoolomgeving verbeteren, dat is het doel van de proefopstelling. Concreet zal er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Opwijksestraat, tussen Korte Varentstraat en Poststraat. "En dat vertrekkende van aan de Korte Varentstraat", aldus de burgemeester. "Op die manier hoeven weggebruikers elkaar niet meer te kruisen, en moeten automobilisten dus niet meer op het voetpad rijden, zoals dat soms gebeurde. Zo vermijden we ook dat fietsers op die manier in gevaar komen."

Het gaat in eerste instantie om een proefopstelling die vier tot vijf maanden zou duren. "We hebben rond de tafel gezeten met de politie en andere diensten, en dit bleek de beste oplossing te zijn", klinkt het. "Nu maken we als het ware een volledige lus in één richting rond de Gemeenteschool. Dat zal meteen ook het sluipverkeer afremmen."

Voor de handelaars in de straat verandert er niet veel. Zo blijven alle parkeerplaatsen behouden. "We hebben voor hen ook enkele plaatsen voor kortparkeren ingepland", zegt Saeys. "En uiteraard mogen ceremoniële voertuigen ook nog doorrijden tot aan het kerkhof."

Een tweede ingreep die de veiligheid moet verhogen, is een toegangspoort langs het kerkhof. "Heel wat ouders parkeren hun wagen op de Oude Baan wanneer ze hun kinderen afzetten", legt Saeys uit. "Maar dan moeten ze nog volledig rondgaan om de school te bereiken. Nu kunnen de kinderen 's ochtends gewoon door het kerkhof lopen tot aan de school. Die toegang via het kerkhof is er wel alleen voor voetgangers — het is niet de bedoeling dat daar gefietst wordt. Rolstoelgebruikers mogen dan weer wel van dit traject gebruikmaken."

Na vier tot vijf maanden zal de opstelling geëvalueerd worden. "Maar we zijn ervan overtuigd dat dit systeem zal werken, en dat we het ook kunnen doortrekken in de toekomst", besluit Saeys.