Na feestnacht 's middags nog steeds dronken 07 februari 2018

Caroline J. moest gisteren voor de rechtbank van Dendermonde verschijnen nadat ze in Wieze een aanrijding onder invloed van alcohol veroorzaakte. Rond 14.00 uur ging de vrouw te kort door de bocht en knalde ze tegen haar tegenligger. Bij een alcoholtest bleek de vrouw nog 1,14 promille alcohol in haar bloed te hebben. "Ik was de avond ervoor nog eens uitgegaan. Pas om vier uur 's nachts was ik thuis en overdag had ik nog niets gegeten, toen ik iemand moest gaan ophalen. Ik voelde me goed en besefte niet dat ik nog onder invloed kon zijn", aldus J.





De vrouw werd in het verleden al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. "Ik vraag me af of u geen probleem heeft, want na zo een avond uitgaan op de middag nog steeds zo een promillegehalte hebben, dan moet u toch stevig doorgezakt zijn", vroeg politierechter Chris De Roy zich af.





De vrouw zei dat ze geen enkel probleem had met alcohol. Het ongeval leverde haar een geldboete op van 1.200, waarvan een deel met uitstel. Haar wagen zal ze drie maanden aan de kant moeten zetten en ze zal medische en psychologische proeven moeten afleggen. (KBD)