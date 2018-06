N-VA zet drie twintigers op lijst voor gemeenteraadsverkiezingen 26 juni 2018

N-VA Lebbeke zet drie twintigers op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben al van bij de start van deze partij een jongerenafdeling. Jong N-VA levert goed werk en dat vertaalt zich nu ook in onze lijst", zegt Karel Uyttersprot.





Brent Roelandt (20) uit het Meysveld is sinds 2016 voorzitter van Jong N-VA Lebbeke. Hij studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. "Ik wil vooral pleiten voor meer aandacht voor de Lebbeekse jeugd, de al lang beloofde fuifzaal en de zorg voor een veiligere gemeente", zegt hij.





Stephanie Abbeloos (23), uit de Grote Snijdersstraat volgt een bacheloropleiding verpleegkunde. Deze zomer werkt ze als jobstudent zorgkundige bij het Wit Gele Kruis in Lebbeke en Denderbelle. Stephanie is bestuurslid bij Jong N-VA en actief bij toneelkring Vrede. "Toen ik bij jong N-VA terecht kwam, wist ik meteen dat ik goed zat en de mening deel die N-VA ook beschrijft in zijn standpunten", zegt ze. "Ik wil meewerken aan een betere gemeente, samen met leden die durven te spreken en veranderingen durven naar voor brengen", aldus Abbeloos.





Steun verenigingen

Klaas De Smedt (24) uit de Opwijksestraat is leerkacht Frans en Duits in het secundair onderwijs. Eerder was hij actief bij KSA Flambouw Lebbeke en nu bij Jong N-VA, waar hij onder andere arrondissementeel voorzitter is. "Lebbeke heeft op vlak van jeugd heel veel troeven", zegt Klaas De Smedt. "De vele jeugd- en sportverenigingen verdienen steun", besluit De Smedt. (DND)