N-VA wil buurtinformatienetwerken na inbrakengolf 23 januari 2018

02u42 0 Lebbeke Na de golf van inbraken in lokalen van jeugd-en sportverenigingen vraagt N-VA de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN's). De oppositiepartij brengt het punt donderdag op de gemeenteraad.

De voorbije maanden werden bij heel wat jeugd- en sportverenigingen inbraken en diefstallen gepleegd. Onder andere FC Lebbeke, Chiro Sonneveld en Chiro Krikojo, Chiro H.Kruis, Tennisclub Hof ter Burst en KSA vielen ten prooi aan dieven. Er werd ook schade en vandalisme aangericht. Voor de verenigingen, die werken met vrijwilligers, zijn de feiten telkens een zware slag.





"Bovendien leidt dit tot een onveilig gevoel", zegt Karel Uyttersprot van N-VA. "Daarom pleiten wij ervoor om buurtinformatienetwerken te promoten en te stimuleren. Het is een vrijwillige samenwerking tussen burgers, handelaars en de politie om de veiligheid in een buurt te verhogen. In totaal zijn er ruim duizend BIN's in ons land, maar Lebbeke heeft er nog geen."





Bedoeling is dat inwoners en handelaars info over verdachte personen of handelingen doorspelen aan de politie. Die evalueert die info en brengt de BIN-leden op de hoogte. "In andere gemeenten bewees dit systeem al dat het het aantal woninginbraken kan terugdringen", zegt Uyttersprot. (DND)