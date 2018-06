N-VA pleit voor ruiterroute 14 juni 2018

02u29 0 Lebbeke Oppositiepartij N-VA van Lebbeke pleit voor de opening van een ruiterroute. Het gaat om een netwerk van bewegwijzerde ruiterpaden, aansluitend op de al bestaande ruiterroutes in Buggenhout en Dendermonde. "De vele paardenliefhebbers in Lebbeke hebben hier nood aan", zegt gemeenteraadslid Carin Meert.

"Galopperen langs water, draven door een holle weg of gewoon kuieren in de natuur, tussen de bomen. Daar dromen paardenliefhebbers van", zegt Meert. "Net daarom is er behoefte aan bewegwijzerde, legale en paardvriendelijke ruitersroutes, uitgerust volgens het knooppuntensysteem."





Meert verwijst naar Dendermonde en Buggenhout waar al langer ruitersroutes bestaan. "Het Ros Beiaard-ruiternetwerk is 100 kilometer lang en loopt tot in de buurt van de Dries in Denderbelle. De Wiesbeekruiterroute van tien kilometer komt in Opstal tot vlak bij de grens van Lebbeke", klinkt het. "Ook de stad Aalst is met een dergelijk intiatief bezig", zegt Carin Meert.





Schepen François Willems (Open Vld) ziet zeker toekomst in een ruiterroute. "Als recordhouder op vlak van trage wegen kunnen we niet anders dan ook inzetten op een ruiterpad", zegt hij. "We zijn daar al een tijd mee bezig, maar het is niet evident. Paden moet breed genoeg zijn, minstens vijftig procent moet onverhard. Multifunctioneel gebruik door zowel paarden als wandelaars is niet aangewezen en broedplaatsen van vogels liggen beter niet in de buurt. Hier komt dus veel denkwerk aan te pas", aldus Willems. (DND)