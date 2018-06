N-VA pleit voor reflecterende huisnummers 08 juni 2018

Oppositiepartij N-VA Lebbeke pleit voor de invoering van reflecterende huisnummmers. Gemeenteraadslid Peter Huyck bracht het voorstel tijdens de jongste gemeenteraad. "Reflecterende plaatjes maken de huisnummers veel beter zichtbaar", zegt hij. "Dat kan handig van pas komen als hulpdiensten een woning moeten zoeken bijvoorbeeld."





Burgemeester François Saeys (Open Vld) is bereid het voorstel te onderzoeken. "Voorwaarde voor de zichtbaarheid, ook bij reflectie, is natuurlijk wel dat er licht is", zegt hij. "Maar als gemeente bedelen we aan inwoners die een nieuwbouw betrekken of verbouwen altijd een huisnummerplakkaatje. Als we nieuwe exemplaren bestellen, kunnen we erop toezien dat het om reflecterende exemplaren gaat." (DND)