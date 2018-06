N-VA pakt uit met versterking 15 juni 2018

Lebbeke N-VA Lebbeke pakt uit met vier nieuwe namen die de ploeg moeten versterken op vlak van sport, jeugdbeleid, verenigingsleven en mobiliteit. Rita Van hauwermeiren, Sofie Cuddeman, Reinout De Mol en Sofie Cooreman krijgen een plaats op de lijst.

Rita Van hauwermeiren was docente lichamelijke opvoeding aan de Hogeschool Gent en de Vrije Universiteit Brussel en is nu met pensioen. Zij is de dochter van Jozef Van hauwermeiren en Martha Callaert, juwelier aan het Astridplein. Ze liep diverse marathons, is lid van AC Lebbeke en maakt deel uit van het GROS. "Een sterk sportbeleid, veiligheid aan de schoolpoorten, de herwaardering van de middenstand verdienen meer aandacht", stelt ze.





Sofie Cuddeman wil zich toespitsen op jeugd. Ze was actief in Chiro Sonneveld en is momenteel sympathisant van Chiro H.Kruis en bezoeker van FC Lebbeke. Zij geeft les. Voordien leidde ze negen jaar de Lebbeekse jeugddienst en stond zo mee aan de wieg van het JOC en de speelpleinwerking. Reinout De Mol, werkzaam bij het Agentschap Integratie en Inburgering, is zaalvoetballer en volgt de sportraad. "Voor N-VA kiezen is logisch", zegt hij. "Ik kom uit een Vlaams nest. Vader Hugo is al jaren mandataris in het OCMW, eerst voor de Volksunie, nu voor N-VA."





Sofie Cooreman, werkzaam in de autorijschool Traffix, gaat voor mobiliteit, openbare werken, senioren en gelijke kansen. "Ik wil mijn steentje bijdragen om de Lebbekenaren te geven wat ze verdienen", zegt ze. (DND)