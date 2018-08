N-VA heeft laatste vier kandidaten gevonden Nele Dooms

28 augustus 2018

16u43 1 Lebbeke Huidige oppositiepartij N-VA heeft de laatste vier kandidaten op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt.

Evy van Ransbeeck heeft haar roots in Lebbeke en woont momenteel in Wieze. Ze is jaren leidster bij Chiro Sonneveld geweest. Jeugd, middenstand en senioren zijn voor haar belangrijke punten. Bo Macharis is leerkracht in het lager onderwijs in Lebbeke en was hoofdmonitor van de speelpleinwerking Zulderkipen. Haar aandacht gaat vooral uit naar onderwijs, jeugd en sociale zaken. Evert Van der Poten woont in Denderbelle en studeert Politieke Wetenschappen in Gent. Als oud-leider van de KSA Denderbelle gaat zijn aandacht naar de jeugd. Ook mobiliteit ligt hem nauw aan het hart. En tot slot is er Lut Velleman, gekend als sociaal geëngageerde dame die weet wat er leeft in onze gemeente. Zij wil zich vooral inzetten voor de zwakkeren binnen de gemeente. "Met deze vier is onze lijst compleet", zeggen lijsttrekkers Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot. "Wij willen gaan voor een transparant bestuur, een veilig Lebbeke, en een gemeente waarbij ook de deelgemeenten van tel zijn."