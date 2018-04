Muzikale kroegentocht 27 april 2018

De Cultuurdienst van Lebbeke organiseert op vrijdag 27 april een muzikale kroegentocht. Op verschillende locaties treedt, in het kader van het project 'Lokale Helden', jong Lebbeeks talent op. Iedereen kan hen gratis aan het werk zien in diverse cafés. Er zijn elf locaties voorzien en zeventien optredens. Die starten op verschillende uren, zodat liefhebbers zoveel mogelijk muziek kunnen meepikken. Om 15 uur spelen The Romyal's in Den Eglantier. Om 19.30 uur zorgt Lili en Route voor muziek in Koffiehuis Nell. Om 20 uur is 2b-wan te gast bij Pjeedepoel, The Karma Collective bij Madam Jeanne, Blofelt in de Prado en Caravan in café Hogeweg. Om 21 uur vinden optredens plaats in 't JOC, Den Bierboom, De Klein Ployts, Koffiehuis Nell, Afspanning 't Vat, de kantine van FC Lebbeke en Madame Jeanne. Daar treden respectievelijk Man Be Fire, De Fazanterikken, Pyromaan, Blue Tone Lypps, Mac & the Balmo's, Zuperking en Coldsore op. The Karma Collective speelt ook nog eens om 22 uur bij Madam Jeanne. Om dat uur neemt Discobar Sjoempelaar over in de kantine FC Lebbeke. Tot slot is er nog muziek om 23 uur van DJ Mister Steven in t JOC en Boogie Boy met het orkest van Eddy Aelbrecht in Prado. (DND)