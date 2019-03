Motorrijdster belandt op dak van wagen na aanrijding Koen Baten

In de Opwijksestraat in Lebbeke is een motorrijdster gisterenavond op het dak van een personenwagen terecht gekomen na een aanrijding. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur gisterenavond. De vrouw raakte als bij wonder niet gewond bij het ongeval. De auto raakte aanzienlijk beschadigd en moest getakeld worden.