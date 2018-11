Mosselfestijn voor jeugdvoetbal Nele Dooms

29 november 2018

Voetbalclub FC Lebbeke organiseert dit weekend een mosselfestijn. De opbrengst is bestemd voor de uitbouw van de jeugdwerking van de club. Op het menu staan mosselen met frietjes, maar er is ook stoofvlees verkrijgbaar. Smullen kan op zaterdag 1 december, vanaf 17.30 uur, en op zondag 2 december, vanaf 11.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kantine van FC Lebbeke op het sportcomplex, aan de Koning Albert I-straat in Lebbeke. Info en inschrijvingen: www.fclebbeke.be.