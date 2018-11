Minnestraal steekt tandwieltje bij Nele Dooms

26 november 2018

De kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar van basisschool De Minnestraal stappen in de wereld van de techniek. Het project ‘Steek een tandwieltje bij’ moet hen voorbereiden op de technologische uitdagingen van de 21ste eeuw”, zegt directeur Herman Vermeiren. “Dankzij financiële steun van Cera.Coop kunnen we dit initiatief waarmaken. Met die subsidie van 2.500 euro konden we twintig techniekdozen van Lego-Education aankopen, waar onze kinderen mee aan de slag kunnen.” Meester Dennis zorgt voor een reeks van vijf lessen waarbij de kinderen proeven van allerlei nieuwe technologieën. De kinderen kropen maandag voor de eerste keer enthousiast in de huid van wetenschappers en ingenieurs. De leerlingen uit de andere leerjaren werken dan weer met de programmeertaal Scratch, Codescool en LegoWeDO 2.0, waarbij ze robotjes leren programmeren. “Op deze manier is onze school helemaal mee met de innovatieve trein”, zegt Vermeiren.