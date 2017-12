Minnestraal leert leerlingen programmeren 02u30 4 Copyright : Geert De Rycke De kleuters maken kennis met robot Zora. Niet iedereen vertrouwt het zaakje even hard. Lebbeke In basisschool De Minnestraal in Lebbeke leren de kinderen programmeren. Gisteren kregen ze in het kader daarvan zelfs robot Zora op bezoek.

"Zora is een robot die zelfstandig kan functioneren", zegt directeur Herman Vermeiren. "In onze school geeft ze dansles aan de kleuters. Maar ze kan ook een anderstalige nieuwkomer begroeten in zijn taal en rondleiden. Voor onze kinderen is dit bezoek alleszins erg fascinerend. Meteen is het een extra impuls om bij de leerlingen de interesse voor het programmeren te wekken."





De Minnestraal is dan ook gestart met "CodesCool", een project van Odisee Hogeschool. "Met dit project leren de kinderen programmeren op een speelse en eenvoudige manier", zegt ICT-coördinator Dennis Vermeir. "Stap voor stap creëren ze digitale verhalen en ontwerpen ze computerspelletjes. Daarvoor gebruiken ze de populaire programmeertaal Scratch."





Proeven van techniek

Elke vrijdag vindt de programmeerklas voor het zesde leerjaar plaats. De school zet daarmee ook in op STEM. "We willen kinderen laten proeven van techniek", zegt directeur Herman Vermeiren. "Zo organiseren we, samen met vzw Digitale Wolven, workshops Programmeren vanaf de derde kleuterklas. De school zorgt samen met enkele vrijwillige ouders voor de begeleiding." (DND)