Minnestraal geeft ‘outdoor learning’ een kans: “Kinderen hoeven niet altijd stil aan de schoolbank te zitten om te leren” Nele Dooms

03 april 2019

Vrije basisschool De Minnestraal van Lebbeke start met een nieuw project. Leerkrachten verdiepten zich in “outdoor learning” en brengen dat vanaf nu in de praktijk. Daarvoor werden er op de speelplaats allerlei aanpassingen aangebracht. “Outdoor-games zijn ingebrand op onze speelplaats”, zegt directeur Herman Vermeiren. “Het hele project draait rond bewegen en tegelijkertijd leren. De combinatie van de twee is een grote troef. Kinderen hoeven echt niet altijd stil aan de schoolbanken te zitten om kennis op te doen. Integendeel, actief zijn in de buitenlucht zorgt er vaak voor dat leren beter gaat. Onze kinderen trekken dus in de toekomst regelmatig naar buiten om onder begeleiding van een leerkracht nieuwe dingen te leren. De outdoor-games bieden bovendien tijdens de speeltijden de kans om geziene leerstof wat te herhalen, alleen gebeurt dat spelenderwijs zonder dat de kinderen dat beseffen.”

De Minnestraal kon de games installeren, dankzij sponsoring van het Oudercomité. Dat zorgde ook voor een boel nieuw turnmateriaal.