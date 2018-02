Minder volk dan vorig jaar maar Kleicross bomvol spektakel 26 februari 2018

02u25 0 Lebbeke De opkomst lag misschien wat lager dan andere jaren, maar wie er wel was, kreeg het voorbije weekend een prachtige Kleicross te zien.

"Omdat er weinig modder lag, beleefden we een erg snelle omloop", zegt Guido Van Herreweghe, één van de organisatoren. "Dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de toeschouwers, want zij kregen daardoor extra rondes te zien. En de kleigrond hier aan de Baasrodestraat blijft een flinke kuitenbijter, dus spektakel was er ook genoeg."





De vrieskou en de forse wind hielden duidelijk wel supporters en liefhebbers thuis. "Waarschijnlijk kozen velen om in de gezellige warmte van thuis naar de Omloop Het Nieuwsblad te kijken", zegt van Herreweghe. "Maar als organisator zijn wij zeker tevreden. We konden rekenen op een deelnemersveld van in totaal liefst tweehonderd renners en mochten toch honderden en honderden bezoekers verwelkomen." Ook volgend jaar zal de Kleicross weer plaatsvinden. Dan is het gebeuren aan de vijftiende uitgave toe, een jubileumeditie dus. (DND)