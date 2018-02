Milieuraad zorgt voor nestkasten 06 februari 2018

De Milieuraad van Lebbeke zorgt, samen met Natuurpunt 's Heerenbosch en het gemeentebestuur, voor nestkastjes. De actie past in het milieuplan van de gemeente. Dat moet voor meer biodiversiteit in Lebbeke zorgen. Daarom worden ook insectenhotelletjes aangeboden. "Door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben diersoorten het steeds moeilijker in Vlaanderen", legt schepen van Milieu François Willems (Open Vld) uit. "En dus ook in Lebbeke. Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk te helpen om hun soort en aantallen op peil te houden. Onze verkoop van diverse soorten nestkastjes en insectenhotelletjes kan daarbij helpen."





De verkoop vindt plaats op zaterdag 10 februari. Er zijn nestkasten voor koolmees en pimpelmees, nestkasten van het brievenbustype voor roodborst, mus en roodstaart, nestkasten voor steenuil, kunstnesten voor huiszwaluw, voedertafels, insectenhotelletjes en nestkasten voor vleermuizen. Geïnteresseerden kunnen van 10 tot 12 uur terecht aan Cultuurcentrum De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Info: milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47. (DND)