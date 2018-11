Middenstandsraad start Dag van de Ondernemer met ontbijt Nele Dooms

16 november 2018

Een rijkelijk ontbijtbuffet in het gemeentehuis van Lebbeke. Daar konden de plaatselijke middenstanders, handelaars en ondernemers van de gemeente vrijdagochtend bij aanschuiven. Aanleiding was de jaarlijkse Dag van de Ondernemer. “UNIZO en het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren organiseren deze dag om alle ondernemers in de schijnwerpers te zetten”, legt Rudy Saerens van de Lebbeekse Middenstandsraad uit. “Ook in Lebbeke is heel wat ondernemerschap te vinden. Ondernemers zijn echt overal, maar voor de start van deze vrijdag verzamelden we eerst samen in het gemeentehuis. We vonden dat ook de plaatselijke middenstanders en handelaars een bedanking verdienen voor alle passie, enthousiasme en energie die ze in hun zaak steken. Dat doen we hier met een lekker ontbijt.”