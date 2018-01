Met Anna, Elsa en Olaf op het ijs 02u44 0 Foto Geert De Rycke Bijzonder bezoek gisteren op de ijspiste van Lebbeke. Kinderen konden samen met Elsa, Olaf en Anna een rondje schaatsen.

De ijspiste in Lebbeke kreeg gisterennamiddag bijzonder bezoek. Kinderen konden er genieten van een Meet&Greet met Anna, Elsa en Olaf.





Dat zijn de figuren uit de Disney-film Frozen. Een rondje schaatsen op het ijs op de Grote Plaats kreeg zo meteen een leuk extraatje. Veel kinderen kwamen dan ook speciaal langs om dat mee te maken. De ijspiste in Lebbeke is overigens opnieuw een succes. Duizenden liefhebbers kwamen de voorbije weken al langs om te schaatsen en te genieten van een drankje in het kerstdorp langs de schaatsbaan. Wie er nog wil van profiteren moet snel zijn, want na het weekend is het gedaan met schaatsen.





Eerst is er wel nog wat randanimatie voorzien. Vandaag komen vanaf 21 uur dj's Maarten Van Coillie en Mister Steven langs. Op zaterdag 6 januari is er om 21 uur een optreden van Luv voorzien. Daarna zorgt dj Sven Ornelis voor ambiance. De schaatspret afsluiten gebeurt op zondag 7 januari, met de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie vanaf 11 uur. Hiervoor komt dj Frank Hoogland langs. (DND)