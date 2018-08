Ment TV kiest opnieuw voor Grote Plaats als decor van Vlaamse top tien Dertig Vlaamse artiesten maken op 25 augustus hun opwachting, met De Romeo's als afsluiter Koen Baten

07 augustus 2018

11u30 3 Lebbeke De Grote Plaats in Lebbeke wordt op zaterdag 25 augustus opnieuw omgetoverd tot een feestzone. Voor de derde keer op rij wordt daar dan de Vlaamse top tien van Ment TV gebracht. Liefst dertig Vlaamse artiesten zullen hun opwachting maken, met De Romeo's als afsluiter.

Het wordt stilaan een traditie in Lebbeke: al voor de derde keer zal Ment TV de tenten opslaan op de Grote Plaats. Om 18 uur begint een reeks optredens van Vlaamse zangers, met voor ieder wat wils. Zo zullen onder anderen Laura Lynn, Wim Soutaer, en ook Wendy van Wanten op het podium staan. Die avond worden ook de opnames gemaakt voor de Vlaamse top tien, die een heel jaar uitgezonden zal worden op Ment TV. Een prachtig uithangbord voor de gemeente Lebbeke, dus.

"We zijn als gemeente bijzonder fier op deze organisatie", zegt burgemeester Francois Saeys (Open Vld). "We tellen hier ook telkens heel wat geld voor neer — als gemeente alleen al ongeveer 20.000 euro. Maar we stellen vast dat het concept een schot in de roos is. Voor de gemeente is er ook een toegevoegde waarde, omdat we een heel jaar te zien zijn op Ment TV. De inwoners van Lebbeke lopen nu al op hete kolen en vragen me regelmatig wanneer het plaatsvindt en wie er allemaal zal komen."

Binnenkort worden de affiches verspreid, en er zullen ook LED-borden geplaatst worden die het evenement zullen aankondigen. "De bedoeling is om, zoals elk jaar, de Grote Plaats te laten vollopen. Vorig jaar konden we rekenen op liefst 4.000 toeschouwers. We hopen die opkomst uiteraard te evenaren, maar veel zal afhangen van het weer."

Ook Marc Hallez en Magali Sibille, directeurs van Ment TV, zijn heel tevreden met Lebbeke als locatie. "Wij komen hier nu al drie jaar en zijn de gemeente hier erg dankbaar voor", zegt Marc. "We hopen dit dan ook te kunnen doortrekken in de toekomst en hier elk jaar opnieuw te komen. Er is een goede 'match' tussen ons en de gemeente."

In het kader van het evenement zullen wel enkele aanpassingen nodig zijn voor het verkeer. "Ook de wekelijkse zaterdagmarkt zal die dag verhuizen", geeft burgemeester Saeys nog mee. "Er zal ook eenrichtingsverkeer ingevoerd worden, maar hierover zal later nog meer informatie verspreid worden."

Voor de editie van volgend jaar moet er wel een kleine kanttekening gemaakt worden. "Gezien het verkiezingen zijn in oktober, weten we nog niet of er in 2019 een nieuwe editie komt", aldus Marc. "Maar we hopen alleszins van wel."