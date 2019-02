Meneer Beer in Biekorf Nele Dooms

28 februari 2019

12u44 0

Theater Tieret en Walrus komen tijdens de krokusvakantie langs in Cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke. Ze brengen de familievoorstelling “Meneer Beer en de Woeste Wolven”. Die is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Kinderen kunnen mee met Meneer Beer het bos induiken, waar Woeste Wolven de muzikale plak zwaaien. Staf De Uil houdt een oogje in het zeil en Eddy De Vos weidt uren uit over koetjes en kalfjes. De voorstelling is een muzikaal festijn voor kinderen en vindt plaats op dinsdag 5 maart, vanaf 14 uur. Toegangskaarten zijn er vanaf 7,5 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.