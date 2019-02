Meetlatjes en soep voor het goede doel Nele Dooms

05 februari 2019

De jongeren van Jong N-VA Lebbeke plannen op zaterdag 9 februari een verkoopactie voor het goede doel. Tijdens de wekelijkse marktdag in Lebbeke zullen ze meetlatjes en verse soep aan de man brengen bij bezoekers van de markt. “Als goede doel hebben we Kom Op Tegen Kanker gekozen”, zegt voorzitter Brent Roelandt. “Dat is een bewuste keuze omdat vele mensen rechtstreeks of onrechtstreeks met deze verschrikkelijke ziekte in aanraking komen. We zullen de integrale opbrengst van de verkoopactie dan ook aan deze organisatie overmaken. Met de centen worden patiënten én wetenschappelijk onderzoek naar kanker gesteund.” De verkoop zal zaterdag plaatsvinden vanaf 9 uur. De jongeren zijn te vinden op het marktparcours in het centrum van Lebbeke.