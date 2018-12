Meerdere inbraken en pogingen in omgeving Meysveld Koen Baten

16 december 2018

11u03 0

Aan het Meysveld in Lebbeke zijn de afgelopen dagen verschillende inbraken gepleegd en ook meerdere pogingen gedaan. In deze tijd van het jaar is het gevaarlijk om dieven over de vloer te krijgen. Ook in de Klein Antwerpenstraat een beetje verderop sloegen dieven al toe. Het is niet duidelijk of ze veel buit konden maken.