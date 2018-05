Mariaprocessie blijft toch bestaan VERNIEUWD COMITÉ ZAL JAARLIJKSE OPTOCHT ORGANISEREN NELE DOOMS

08 mei 2018

02u42 0 Lebbeke De jaarlijkse Mariaprocessie in Lebbeke zal toch doorgaan. Daar zorgt een vernieuwd comité voor. Het was een tijdlang windstil rond het gebeuren, nadat coördinator Luc Pieters eind vorig jaar ontslag nam. De toekomst lijkt nu toch verzekerd.

Vorig jaar nog rezen donkere wolken boven het voortbestaan van de Mariaprocessie toen Luc Pieters, meer dan veertig jaar betrokken bij het gebeuren, er in september de brui aan gaf. Hij stapte op als coördinator van de processie door "een vertrouwensbreuk binnen het Kerkbestuur". Nochtans was de Mariaprocessie net aan een heropleving bezig. Het jaarlijke event lokte steeds meer toeschouwers. Na het ontslag van Pieters, bleef het een hele tijd erg stil rond het gebeuren. Tot nu. Pastoor Geert Leenknegt heeft rond zich een vernieuwd comité verzameld om de processie te organiseren.





Vijf nieuwe leden vervoegen het comité. Het gaat om Klaas Keppens, Joren De Smedt, Jef Uyttersprot, Lindsay Loverie en Nathalie Van Nuffel. "Samen met deze nieuwkomers willen we de Mariaprocessie levendig houden en nog verder doen groeien", zegt Leenknegt. "We hebben een Facebook-pagina rond de processie gelanceerd. En er komt zelfs een website aan, zodat iedereen het reilen en zeilen goed kan volgen."





De Mariaprocessie gaat jaarlijks op Hemelvaartdag uit. De optocht beeldt de legende van de bouw van de O.L.Vrouwekerk uit en vertelt over het ontstaan van de gemeente en de oude geschiedenis van de grote Mariadevotie in Lebbeke. Een grote groep vrijwilligers, getooid in prachtige kostuums, neemt eraan deel. Meer dan een eeuw geleden lokte deze processie, met het Mariabeeld als centraal pronkstuk, duizenden bezoekers om bescherming af te smeken bij Maria. Het gebruik ging in de loop der jaren verloren, maar kreeg de jongste jaren een nieuw elan. Deze keer is ze aan de 147ste editie toe.





"Met het vernieuwde én verjongde comité waait een nieuwe wind door het gebeuren en hopen we de processie ook in de toekomst bij volgende generaties levendig te houden", zegt Joren De Smedt. "Bedoeling is om nog meer volk te lokken en extra interesse te wekken."





De Mariaprocessie vindt dit jaar plaats op donderdag 10 mei om 15 uur. Vanop de Grote Plaats trekt de optocht door de centrumstraten van Lebbeke. "Het gebeuren is eigenlijk een samenvoeging van twee vroegere processies in Lebbeke: de Bid- en Boeteprocessie op O.H. Hemelvaart en de Heilige Sacramentsprocessie op Sacramentszondag", zegt Klaas Keppels. "Om praktische redenen zijn deze twee processies nu samengevoegd tot één grote."





Voor de Mariaprocessie zijn nog altijd figuranten, zowel volwassenen als kinderen, welkom. Ook het comité zelf kan nog helpende handen gebruiken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via klaas.keppens@mail.be.