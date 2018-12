Mama biedt professionele opleiding tot kindercoach aan Kim Hillaert volgde zelf opleiding in Nederland en wil die kennis nu doorgeven Nele Dooms

18 december 2018

13u01 1 Lebbeke Voor het eerst kunnen geïnteresseerden een particuliere professionele kindercoachopleiding volgen. Daar zorgt kindercoach Kim Hillaert, mama van drie, uit Lebbeke voor. “De term kindercoaches is misschien nog niet zo bekend, maar ze zijn wel broodnodig”, zegt Hillaert. De vorming ‘De Kunst van Kindercoaching’ start in januari.

Kim Hillaert (34) uit Wieze is zelf al enkele jaren kindercoach. Zelf volgde ze de opleiding in Nederland. “Ik werkte een aantal jaren als opvoedster met kinderen met gedragsstoornissen en vervolgens negen jaar in een kinderdagverblijf. Ik zette heel vaak veel vraagtekens bij het gedrag van sommige kinderen”, vertelt ze. “Ik wilde ook helpen, maar wist niet altijd hoe. Daarom besloot ik deze opleiding te volgen. Zo zou ik later wel kunnen helpen en begeleiden.”

Hillaert volgde een opleiding van twee jaar en bouwde in een jaar tijd haar praktijk als kindercoach uit. “Ik ben ervan overtuigd dat er grote behoefte is aan deze vorm van begeleiding”, zegt ze. “En dan spreek ik uit eigen ervaring. Enkele jaren geleden verloren mijn twee kinderen, toen 2 en 4 jaar oud, hun papa. Als ik toen had geweten welke impact dit zou hebben voor mijn kinderen op latere leeftijd, had ik op dat moment zelf zeker de hulp ingeroepen van een kindercoach. Mijn kinderen worstelden met het begrijpen en uiten van hun emoties. Met de juiste hulp had dat niet gehoeven. Het is die vaststelling die me motiveert om zelf een goede kindercoach te zijn.”

Gespecialiseerde opleiding

Maar Hillaert gaat nog een stap verder. Ze wil dat er in België nog meer kindercoaches komen. Daarom gaat ze zelf professionele opleidingen tot kindercoach geven. “‘De Kunst van Kindercoaching’ wordt in België de meest gespecialiseerde opleiding op het gebied van kindercoaching”, zegt ze. “Deelnemers leren eerst meer over zichzelf en zichzelf ontwikkelen en worden vervolgens een kindercoach met kennis van zaken. We hanteren geen handboeken of specifieke methodes, maar gaan met elke cursist individueel aan de slag. Ik werk hiervoor samen met de Nederlandse Christa Wiersma als gastdocente van het TORI Expertisecentrum.”

De drijfveer van Hillaert is duidelijk: “Elk kind verdient het om oprecht gelukkig te zijn”, zegt ze. “Als er meer kindercoaches zijn, kunnen meer kinderen gelukkig zijn. Het streefdoel is een heel netwerk van kindercoaches uit te bouwen, met elke coach die een specialiteit en een bepaalde doelgroep heeft. Zo kan elk kind altijd met net die gepaste vorm van hulp terecht. Alles vertrekt vanuit de mogelijkheden die elk kind heeft. Er zijn geen problemen, maar kansen. Met het juiste duwtje in de rug kan elk kind beter worden. Net omdat elk kind anders is, moet ook de begeleiding aangepast zijn.”

De opleiding ‘De Kunst van Kindercoaching’ start in januari 2019. De vorming wordt gegeven in De Bloemistery, aan de Trieststraat in Wieze. Info: www.prachtigeparel.be of 0498/30.73.88.