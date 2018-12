Lustige Stappers steunen Revalidatiecentrum Nele Dooms

13 december 2018

12u10 0

De Lustige Stappers van Lebbeke, een groep buren uit het Meysveld die zich verenigden tot een wandelclub, stapten de voorbije maanden heel wat centen bij elkaar. Dat deden ze onder andere met een deelname aan de Dodentocht en andere acties. Het resultaat is een dikke cheque van 4.725 euro. Die ging een delegatie overhandigen aan het Revalidatiecentrum van Buggenhout. “We zijn heel blij dat we zo’n mooi bedrag kunnen schenken aan het goede doel”, zegt Toon Bourgeois. “Ook in 2019 zullen we ons zeker opnieuw inzetten voor een sociaal doel.”