Lustige Stappers geven aftrap campagne Dodentocht 29 mei 2018

02u40 0

De Lustige Stappers van Lebbeke hebben de aftrap gegeven van hun campagne voor de Dodentocht deze zomer. Dat deden ze met een demonstratie Lattenkoers. De Lustige Stappers zijn een groep buren uit het Meysveld. "Onze wandelclub is heel toevallig ontstaan toen iemand van de buren opperde dat we wat meer moesten bewegen", zegt Toon Bourgeois. "Voor we het goed en wel beseften waren we plots elke donderdagavond op pad en groeide de groep. We besloten dat we een doel voorop moesten stellen en ondertussen zijn we aan het trainen voor de Dodentocht. Ook The Longest Day in Spa kan op onze deelname rekenen. We laten ons hiervoor sponsoren en de opbrengst gaat naar Think Pink en het Revalidatiecentrum van Buggenhout." (DND)