Luc Caals in De Biekorf 16 april 2018

Cultuurcentrum De Biekorf krijgt artiest Luc Caals op bezoek. Samen met Erik Goris brengt hij de theatervoorstelling 'De Ziekenkas'. Die speelt zich af in de wachtzaal van een ziekenkas. Een resem wachtenden passeert de revue: van een beroepsmilitair en een homo, over een prostituee en een 'simpele' jongen tot een toekomstige bruid, een doorwinterde roddelaarster en een behanger. Alle figuren worden gespeeld door Luc Caals en Erik Goris. Zij zorgen voor een bijwijlen hilarisch, maar ook soms ontroerende show. De voorstelling vindt plaats op dinsdag 17 april om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de theaterzaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 10 euro.





Info: www.ccdebiekorf.be.





