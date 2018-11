Losloopweide voor honden in de maak Nele Dooms

19 november 2018

19u12 0

Er is in Lebbeke een losloopweide voor honden in de maak. Die zal ingericht worden in de buurt van het kerkhof van Lebbeke, langs de Oude Baan ter hoogte van de Verbindingsstraat. Dat is dus de achterzijde van het kerkhof. “Het perceel is ongeveer 850 vierkante meter groot en dus ruim genoeg om honden hun bewegingsruimte te geven”, zegt schepen François Willems (Open Vld). “Aan de ingang zal een sas gecreëerd worden om een veilige in- en uitgang mogelijk te maken. Voorts zullen er een hondenpoepbuis, een bak en een vuilbak geplaatst worden. Er komt ook een infobord met de nodige afspraken.” Het dossier is in volle voorbereiding en moet tegen volgende maand volledig klaar zijn. De losloopweide komt er omdat veel inwoners van Lebbeke met honden hiervoor vragende partij waren.

Meer over Lebbeke