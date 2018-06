Loonsverhoging vier personeelsleden kost gemeente jaarlijks 150.000 euro extra 26 juni 2018

De loonsverhoging die het gemeentebestuur doorvoert voor zijn leidinggevende administratie doet veel stop opwaaien. Dat de adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur een opslag van 27,58 procent krijgt, pikt de oppositie niet.





Door de fusie van OCMW en gemeente komt er een algemeen directeur in plaats van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris. Hetzelfde geldt voor een financieel directeur. Lebbeke stelt daarnaast ook nog twee adjuncten aan. Daar komt een flinke loonsverhoging bij kijken. Voor de directeurs is dat in een decreet bepaald op 30 procent. Voor de adjuncten wil de gemeente 27,5 procent opslag. De meerderheid keurde de opslag goed, hoewel oppositieraadslid André Segers (Lebbeke Vooruit) al klacht indiende bij de gouverneur tegen deze plannen. En daar is nog geen uitspraak gedaan.





"Walgelijk", zegt Segers. "Dat is een meerkost van liefst 150.000 euro per jaar voor de gemeente. Met dat budget kan ze al haar 300 personeelsleden een extraatje gunnen, bijvoorbeeld twee euro per maaltijdcheque."





Ook N-VA haalt zwaar uit naar de extra kost "op kap van de Lebbeekse belastingbetaler." Volgens burgemeester François Saeys (Open Vld) is de beslissing genomen om "vrede op de werkvloer te bewaren". Volgens Kris De Smet (CD&V) had zijn CD&V het dossier "nog niet ten gronde besproken", maar de partij keurde wel mee goed met coalitiepartner Open Vld.





