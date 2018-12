Lina en Fente steunen Revalidatiecentrum Nele Dooms

18 december 2018

Lina Roelands, een meisje uit het Meysveld in Lebbeke, en haar vriendinnetje Fente zetten een benefietactie op voor het Revalidatiecentrum van Buggenhout. In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel ging ze aan de slag om gebakjes, chocoladetaart en pannenkoeken te bakken. “Die verkochten we allemaal ten voordele van het goede doel”, vertellen de meisjes. “Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om 320 euro in te zamelen.” Lina ging de cheque persoonlijk afgeven aan het Revalidatiecentrum.