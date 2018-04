Lezing over Belgische bommenmakers 11 april 2018

In het herdenkingsjaar van Honderd Jaar Groote Oorlog, organiseert het Cultuurcentrum De Biekorf, samen met Vormingplus en Vlaams Fonds voor de Letteren, de lezing "Belgen maken bommen". De voordracht is genoemd naar het boek van Dirk Musschoot en raakt een Europees stukje vergeten geschiedenis aan. In 1915 raakte bekend dat de Britten onvoldoende munitie hebben om hun troepen te bevoorraden. Op dat ogenblik zijn ook anderhalf miljoen Belgen op de vlucht. Ongeveer 250.000 onder hen vinden onderdak in Groot-Brittannië en komen als geroepen om het tekort aan arbeiders op te lossen. In het Noord-Engelse Birtley wordt een munitiefabriek gebouwd met een omheind kamp: Elisabethville. 6.000 Belgische vluchtelingen maken er samen met afgekeurde soldaten bommen. Tijdens de lezing, die plaatsvindt op donderdag 12 april om 19.30 uur, horen geïnteresseerden er alles over. Iedereen is welkom in De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang bedraagt 8,5 euro. Info: 03/775.44.84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender. (DND)