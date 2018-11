Les Truttes zetten Biekorf op stelten Nele Dooms

15 november 2018

15u52 1

Lebbeke ontvangt op zaterdag 17 november Les Truttes. De muzikanten brengen covers met een pak energie. Ze zorgen voor een creatieve mix van muziek en spektakel, met een dosis humor. Hun show ‘The People’s Party’ is dan ook een muzikaal totaalspektakel. Liefhebbers kunnen zaterdag om 20 uur terecht in Cultuurcentrum De Biekorf in de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf negen euro. Info en reservatie op www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.