Lente-ontbijt in Biekorf Nele Dooms

18 maart 2019

De CD&V van Lebbeke organiseert op zondag 24 maart een lente-ontbijt. Meteen kan iedereen er ook kennismaken met het nieuwe bestuur van de partij. Voorzitter is Roger Meert. Hij krijgt hulp van ondervoorzitter Kristien Derde, secretarissen Rosa Ravijts en Chris Roels, penningmeester Wim Henkens en Communicatieverantwoordelijke Anneke Van Steen. Voor de afdeling vorming en beweging staat Helga Willems in en de ledenwerving is in handen van Jozef Hiel. Vrouw & Maatschappij wordt geleid door Marie-Christine Meersman, Jong CD&V door Maryke Moens en de Senioren door Christiana Amandt. Het lente-ontbijt wordt geserveerd van 8.30 tot 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Terraszaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen 8 euro. Info en inschrijvingen: mc.m@proximus.be of 0477/312.895.