Legendarische Wieze Oktoberfeesten keren nog eens terug Nele Dooms

19 maart 2019

16u59 0 Lebbeke Het blijft niet bij een eenmalige comeback van de legendarische Wieze Oktoberfeesten. Door het succes vorig jaar, toen de feesten na meer dan dertig jaar nieuw leven ingeblazen werden, komt er ook in 2019 een volgende editie. De affiche wordt uitgebreid. Maar alles blijft vooral draaien rond lederhosen, braadworsten, ambiance en heel veel bier.

Brouwerij De Brabandere, de Oktoberhallen en Radar Events bliezen de Wieze Oktoberfesten vorig jaar, na een pauze van meer dan dertig jaar, nieuw leven in. Van 1956 tot 1987 was het brouwerij Van Roy geweest die in de Oktoberhallen de Oktoberfeesten organiseerde. Het Wieze Bier vloeide er rijkelijk en op hun hoogtepunt duurden de feesten zestien dagen lang en lokten meer dan 200.000 feestvierders, zelfs van ver buiten de landsgrenzen. Bier werd via rechtstreekse leidingen vanuit brouwerij Van Roy aangevoerd en in grote stenen potten gegoten. Muziekgezelschappen, folkloristische groepen, straatversieringen en bezoekers zorgden voor een bont gebeuren. Die sfeer van toen lieten De Brabandere en Radar Events vorig jaar voor het eerst weer herleven.

“Het werden twee memorabele, muzikale avonden in een leuke en vriendschappelijke sfeer. Met kip aan’t spit, Dirndls, Lederhosen, Bratwursten en zelfs een zingende Jean-Marie Pfaff”, zegt Ben Mouling van Radar Events. “Het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen Wieze Festbier vloeide rijkelijk. Omdat de herlancering zo’n succes werd en de roep bij het publiek heel duidelijk klonk om er een jaarlijks gebeuren van te maken, zorgen we nu voor een tweede editie. We konden aan de vele smeekbedes niet weerstaan.”

Voor de tweede editie is één weekend uitgetrokken, op 18 en 19 oktober, met op vrijdag en zaterdag een verschillende affiche. “Op vrijdagavond doen we ook iets langer door, tot 2 uur ‘s nachts, omdat mensen mogelijk wat later arriveren omdat ze eerst moeten werken”, zegt Mouling. “Starten gebeurt beide avonden vanaf 17 uur. Bezoekers kunnen dan beginnen met een lekkere gebraden halve kip en pot bier om de avond in te zetten. De toppers van de vorige editie komen zeker opnieuw langs, maar we voorzien ook sterke nieuwkomers. En Jean-Marie Pfaff zal ook deze keer zeker niet ontbreken, mogelijks zelfs met een verrassing. Uitgangspunt blijft folklore, traditie en pure ambiance, een feest voor alle generaties.”

Die Verdammte Spielerei, Eveline Cannoot, Johan Veugelers en Oberbayernorkest Van Larum verzorgen zowel op vrijdag als zaterdag mee het feestje. Beide avonden komt er deze keer versterking van de Aalsterse Gilles. AlpenFever en Yves Segers zetten vrijdagavond de boel in vuur en vlam. Dennie Christian mag op zaterdag de Oktoberhallen doen ontploffen, samen met Danny Fabry. Andere Oktoberfeesten-debutanten zijn de temperamentvolle sopraan Katrien Gallez op vrijdag, het duo Andrea Schön & Mike Grondy zaterdag en Die DJ’s aus den Bergen, die zowel op vrijdag als zaterdag feestplaatjes komen draaien.

Het Wieze Festbier van Brouwerij De Brabandere zal ook deze keer zeker niet ontbreken. Dat werd vorig jaar speciaal gebrouwen voor de heropstart van de Oktoberfeesten. “We brouwen dit met een laag alcoholpercentage van 3,5%, maar met een gelijkaardige kruiding als het bestaande Wieze Bier”, klinkt het. “Met het Festbier kunnen de bezoekers ten volle kunnen genieten van de nieuwe Oktoberfeesten.”

Info: www.wiezeoktoberfeesten.be