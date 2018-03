Legendarische Oktoberfeesten keren terug WIEZE BIER KRIJGT SPECIALE REMAKE MET LAGER ALCOHOLPERCENTAGE NELE DOOMS

20 maart 2018

02u53 0 Lebbeke Na een pauze van 31 jaar keren de legendarische Oktoberfeesten van Wieze terug. Daar zorgt Brouwerij De Brabandere voor. Voor de gelegenheid krijgt het Wieze Bier een remake tot 'Festbier', met een lager alcoholgehalte.

Decennia lang vonden in de Oktoberhallen de Oktoberfeesten plaats. Brouwerij Van Roy organiseerde het succesvolle event van 1956 tot 1987. Het Wieze Bier vloeide er rijkelijk en op hun hoogtepunt duurden de feesten vijftien dagen lang en lokten tot 150.000 feestvierders, zelfs van ver buiten de landsgrenzen. Bier werd via rechtstreekse leidingen vanuit brouwerij Van Roy aangevoerd en in grote stenen potten gegoten. Muziekgezelschappen, folkloristische groepen, straatversieringen en bezoekers zorgden voor een bont gebeuren. En hoewel Wieze uiteindelijk alom gekend stond om zijn bierfeest, stierf het gebeuren een stille dood.





Totaalspektakel

Tot nu. 31 jaar na datum brengt Brouwerij De Brabandere, die recent het Wieze Bier al een nieuwe adem gaf, de Oktoberfeesten weer tot leven. De Brabandere slaat hiervoor de handen in elkaar met de uitbaters van de Oktoberhallen, zodat het evenement weer op zijn oorspronkelijke locatie kan plaatsvinden. Om de Oktoberfeesten te herlanceren wordt bovendien een beroep gedaan op het team van Radar Events, succesvolle bedenkers van gekende feestconcepten zoals Radio Modern en de Radio Ultra Modern stage op Tomorrowland.





"Een rijke traditie verderzetten met een knipoog naar de toekomst, dat is de ambitie", zegt Ben Mouling van Radar Events. "Dat de traditie gerespecteerd wordt, blijft voor ons als organisatoren de essentie. Zo voorzien we ook het obligate Oberbayernorkest, dat authentieke stemming brengt aan het begin van de avond. Naarmate de avond vordert, krijgt het publiek een totaalspektakel met een dansgroep, een optreden van Dennie Christian, de première van de reïncarnatie van de Voice of Europe Freddy Wally, Duitse clips van de jaren 50 tot nu, Bayern Burlesque acts, de Retronettes en andere special acts."





'Festbier'

Een dresscode voor de bezoekers zal verplicht zijn, zodat de Oktoberfeesten een totaalbelevenis wordt. En naast de traditionele kip aan 't spit en braadworst, blijft het hoofdbestanddeel van de Oktoberfeesten natuurlijk het bier. Voor de gelegenheid wordt zelfs een uniek, nieuw 'Festbier' gebrouwen. "We brouwen dit met een laag alcoholpercentage, maar met een gelijkaardige kruiding als het bestaande Wieze Bier", zegt Albert De Brabandere, zaakvoerder van Brouwerij de Brabandere. "Met dat bier zullen de bezoekers ten volle kunnen genieten van de nieuwe Oktoberfeesten." De Oktoberfeesten zullen plaatsvinden op 21, 22 en 23 september.